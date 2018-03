Days Gone – PS4 exklusiver Titel auf 2019 verschoben

Geahnt hat man es ja bereits aber jetzt ist es sicher, Days Gone ist Gone aus diesem Jahr. Nach einigen ersten Hinweisen gibt es jetzt die Bestätigung durch Sony.

Days Gone erscheint nicht mehr in diesem Jahr

Sony peilte ja 2018 für den PS4 exklusiven Zombie Titel an, auch wenn kaum jemand sonst an diese Angabe glaubte. Jetzt hat sich das Hin und Her aber endlich geklärt, denn die offizielle Seite zum Spiel zeigt jetzt 2019 als Releasezeitraum. Die Seite USGamer hat darauf hin Sony kontaktiert und bekam die Bestätigung, dass sich der Release in das kommende Jahr verschiebt. Gründe für die Entscheidung wurden nicht genannt.

