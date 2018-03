Captain Toad: Treasure Tracker – Feiert sein Comeback für 3DS und Switch

Unter den zahlreichen Ankündigungen, die im Rahmen der gestrigen Nintendo Direct getätigt wurden, befindet sich auch der kleine Abenteurer Captain Toad. Denn dieser feiert mit dem Titel Captain Toad: Treasure Tracker sein Comeback für Nintendo 3DS und Nintendo Switch. Erstmalig erschien der kleine Abenteurer für die Wii U, doch nun macht er einen Sprung auf die neuste Konsolengeneration.

Spannende Abenteuer in Kastengärten

Demnach soll Captain Toad: Treasure Tracker am 13. Juli für Nintendo Switch und Nintendo 3DS erscheinen. Mit dabei sind altbekannte Level aus der Wii U-Version, aber auch neue Level, die an Super Mario Odyssey angelehnt sind. So könnt ihr beispielsweise in New Donk City unterschiedliche Rätsel lösen. Außerdem könnt ihr euch in der Switch-Version mit einem Freund auf die Reise begeben, wenn jeder Spieler einen Joy-Con verwendet. Während ihr Captain Toad steuert, kann euer Freund euch mit Rüben unterstützen, die er auf Gegner werfen kann. Die 3DS-Version hingegen nutzt die 3D-Grafik und die Steuerung via Touch-Screen aus.

Quelle: Nintendo Direct