For Honor – Dedizierte Server für For Honor angekündigt

Ubisoft kündigte die Einführung von dedizierten Server für For Honor auf PS4 und Xbox One an. Mit der Einführung der dedizierten Server für For Honor verbessern sich das Matchmaking und die Online-Gesamtstabilität für ein besseres und reibungsloseres Spielerlebnis in allen PvP-Modi.

Weitere Verbesserungen für For Honor

Komplette Entfernung von Resynchronisierung und Host-Migration während der Spielrunden

Gesamtverbesserung der Match-Abschlussraten im PvP-Modus

Größere Fehler wurden für PC bereits behoben und zur Spielverbesserung auf den Servern eingeführt. Konsolenspieler profitieren davon ab dem ersten Tag.

Die dedizierten Server sind Teil der Season Five: Age of Wolves, die sich auf das Kernerlebnis der Spieler konzentriert, Updates zu den Helden und dem Kampf sowie ein 3-wöchiges Spezialevent und – im späteren Verlauf der Season – neue Trainingsmodi einführt.

Quelle: Ubisoft via Pressemeldung