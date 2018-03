gamescom 2018 – Ticketverkauf startet morgen

Wie die Koelnmesse GmbH soeben bekannt gab, wird es ab morgen möglich sein, Tickets für die diesjährige Computer- und Videospielmesse gamescom zu erwerben. Die Messe wird vom 22. bis zum 25. August 2018 in Köln stattfinden und abermals Besucher aus der ganzen Welt anlocken. Wer ein Ticket für die besagte Messe ergattern will, sollte sich schnell entscheiden: Denn bereits in den letzten zwei Jahren waren die Tickets im Online-Shop bereits im Vorverkauf ausverkauft. Besonders sparsame Besucher können bei schneller Entscheidungsfreude ein Early Bird Ticket abgreifen, was sie zu einem vergünstigten Eintritt berechtigt.

Auch Schulklassen bekommen ihr eigenes Ticket

Neben den Pre-entry Tickets, die den Besuchern den Einlass am 22. und 23. August schon ab 9:00 ermöglicht, werden auch die Familientickets zur Verfügung stehen, die für maximal zwei Elternteile bzw. Erziehungsberechtigte und mindestens zwei Kindern im Alter zwischen sieben und elf Jahren gedacht sind. Neu sind in diesem Jahr die Tickets für Schulklassen. Denn lediglich Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen werden zu diesem Zeitpunkt Schulferien haben. Um anderen Schülern den Besuch auf der gamescom zu ermöglichen, können die Schulklassen-Tickets für 6,50 € pro Person erworben werden. Als Schulklasse zählt eine Schülergruppe von mindestens zehn Personen. Ihr solltet zudem beachten, dass bei allen Tickets der Fahrausweis jetzt getrennt ausgedruckt werden muss.

Quelle: Koelnmesse GmbH (via Pressemeldung)