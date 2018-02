Super Mario Odyssey – Neues Update bringt neue Inhalte

Mit Super Mario Odyssey hat Nintendo nicht nur den beliebten Klempner auf die Switch gebracht, sondern auch gleich eines der besten Spiele für die Konsole erschaffen. Wie Nintendo nun mitgeteilt hat ist für das Spiel nun das Update 1.2.0 erschienen. Dieses bringt dabei zahlreiche neue Inhalte ins Spiel. So gibt es mit der Ballonjagd ein neues Minispiel. Bei diesen geht es darum möglichst viele versteckte Ballon zu finden. Je nachdem wie erfolgreich man ist, desto höher steigt die Punktezahl. Desweiteren kann man auch eigene Ballons verstecken, die dann andere Spieler finden müssen. Um dieses Minispiel spielen zu können, muss man die Hauptstory durchgespielt haben. Hat man dies gemacht, muss man lediglich in jedem Land Luigi finden und ihn auf das Minispiel ansprechen. Desweiteren kommen mit dem Update auch neue Outfits und Schnappschussfilter in das Jump and Run. So kann man, wenn man das Hauptspiel beendet hat, im spielinternen Shop unter anderem das Sunshine, Musiker oder Ritterrüstung Outfit erwerben.

Quelle: nintendo.com