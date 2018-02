Ni No Kuni II Revenant Kingdom – Goldstatus erreicht

Bandai Namco hat heute angekündigt, dass Ni No Kuni II Revenant Kingdom offiziell den Goldstatus erreicht hat. Damit ist der Weg zum Release nicht mehr fern.

Entwicklung von Ni No Kuni II Revenant Kingdom abgeschlossen

Mit dem Erreichen des Goldstatus kann es jetzt in die Produktion gehen, bevor das JRPG dann im nächsten Monat in den Regalen landet. Der Nachfolger zum Überraschungshit wird bereits heiß von Fans erwartet. Um die Vorfreude noch weiter zu schüren, hat Bandai Namco ein Behind the scenes Video veröffentlicht, dass einige Details zum Kampfsystem gibt. Am 23. März soll Level-5’s neues Werk dann im Handel für PS4 und PC erhältlich sein.

Quelle: Bandai Namco Entertainment (via Youtube)