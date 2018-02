Muv-Luv – Visual Novels erscheinen in diesem Sommer

PQube hatte heute gute Nachrichten für Fans der Muv-Luv Reihe. Das Original und die Fortsetzung Alternative sollen noch in diesem Sommer erscheinen.

Die volle Packung Muv-Luv

Was zu Beginn noch wie eine übliche romantische Visual Novel erscheint, entwickelt sich aber schon bald darauf in ein episches Sci-Fi Abenteuer. Da dürfen Dinge Mechs, Zeitreisen und Paralleluniversen natürlich nicht fehlen. Etwa 150 Stunden lang werdet sollen euch die Titel unterhalten. Im Sommer sollen beide Spiele dann für die Playstation Vita, sowohl digital als auch physisch erscheinen. Fans dürfen sich also schon mal auf ein dickes Paket im Sommer freuen.

