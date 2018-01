WoW Legion – So gibts die neuen S.E.F.I.E-Filter

Mit den Patch Notes für Patch 7.3.5 wurde neben vielen Änderungen auch bekannt, dass die S.E.L.F.I.E. Kamera überarbeitet wird und neue Filter erhält. Das bedeutet auch, dass wohlmöglich noch mehr Champions mit ihrer Kamera in der Hand herumstehen und spaßige Selfies schießen werden – hoffentlich fällt dabei niemand von einer Klippe.

Bitte lächeln! Die neuen S.E.L.F.I.E Filter sind da

Mit der S.E.L.F.I.E Kamera lassen sich zahlreiche Abenteuer festhalten, schließlich will man einen erlegten Raid-Boss auch in Erinnerung behalten. Um diese Erinnerungen noch schöner zu machen, besser gesagt um diese noch mehr in Szene zu setzen hat Blizzard einige neue Filter ins Spiel implementiert. Durch die Questreihen in Orgimmar und Sturmwind könnt ihr zunächst ab Level 15 die Kamera freischalten, auf Stufe 30 folgt dann die Aufwertung zu einem Spielzeug. Die neuen Filter sind dann auch nicht wirklich schwer zu bekommen – schleppt eure Kamera auf euren Abenteuern immer mit und schießt fleißig Selfies. Folgende Filter könnt ihr so erhalten:

Feuerlandefilter : Macht euch auf den Weg zu Ragnaros in den Feuerlanden. Den Raidzugang findet ihr auf dem Hyjal. Macht ein Selfie mit dem Endboss und ihr erhaltet den Filter.

: Macht euch auf den Weg zu Ragnaros in den Feuerlanden. Den Raidzugang findet ihr auf dem Hyjal. Macht ein Selfie mit dem Endboss und ihr erhaltet den Filter. Zwielichtfilter : Besucht die Bastion des Zwielichts im Schattenhochland. Im letzten Raum schießt ihr fix ein Selfie mit Cho’Gall und sackt den nächsten Filter ein.

: Besucht die Bastion des Zwielichts im Schattenhochland. Im letzten Raum schießt ihr fix ein Selfie mit Cho’Gall und sackt den nächsten Filter ein. Shafilter : Auf nach Pandaria, zu der Terasse des Frühlings, dort findet ihr das Sha der Angst. Ein Selfie mit dem Monster und ihr habt den Filter.

: Auf nach Pandaria, zu der Terasse des Frühlings, dort findet ihr das Sha der Angst. Ein Selfie mit dem Monster und ihr habt den Filter. Frostgramfilter : Ab in die Kälte – auf nach Nordend. Macht euch auf den Weg nach Eiskrone, in die Eiskronenzitadelle und schießt ein Selfie mit dem Lichking. ACHTUNG: Hier müsst ihr den Kampf starten (Tirion ansprechen), bevor ihr das Selfie macht. Erst dann gibt es dennächsten Filter.

: Ab in die Kälte – auf nach Nordend. Macht euch auf den Weg nach Eiskrone, in die Eiskronenzitadelle und schießt ein Selfie mit dem Lichking. ACHTUNG: Hier müsst ihr den Kampf starten (Tirion ansprechen), bevor ihr das Selfie macht. Erst dann gibt es dennächsten Filter. Argusfilter: Den letzten Filter gibts im Kampf gegen den Endboss von Antorus, der Brennende Thron. Macht ein Selfie mit Argus und erhaltet den letzten neuen Filter.

Quelle: wowhead