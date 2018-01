Last Chaos – MMORPG feiert 10. Geburtstag – Happy Birthday!

Last Chaos Deutschland wird 10 Jahre alt und das muss ordentlich gefeiert werden. Zum zehnjährigen Jubiläum können sich die Spieler zehn Tage lang über spannende Herausforderungen, täglich wechselnde Ingame-Events und noch vieles mehr freuen. Ganze zehn Tage lang wird auf dem Fantasy-Kontinent Iris gefeiert.

Last Chaos mit Geburtstags-Angeboten

Getreu dem Motto „Zehn Jahre, Zehn Tage“ erwartet die Spieler täglich eine andere Überraschung. Gestern war der Tag der Tage und Last Chaos Deutschland wurde 10 Jahre. Während der gesamten mehrtägigen Geburtstagsparty stehen auch im Item-Shop verschiedene Jubiläumsspecials und Sonderangebote für die Gäste bereit. Mehr will das Last Chaos-Team an dieser Stelle nicht verraten, Überraschungen gehören schließlich zu Geburtstagen dazu. Der Party-Marathon findet noch bis zum 26. Januar statt.

Quelle: Gamigo Group via Pressemeldung