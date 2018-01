Yakuza 6 – Trailer zeigt die lustigen Mini Games

Sega bringt im März Kiryu Kazumas letztes Kapitel Yakuza 6 The Song of Life nach Europa. Neben der Story sind aber auch die Mini Games immer ein Highlight für Fans. Einige davon gibt es jetzt in einem Trailer zusehen.

Yakuza 6 und seine Mini Games

Auch das letzte Kapitel wird wieder einige witzige Mini Games bieten, die wie immer im Kontrast zur ernsten Story stehen. Neben echtem Baseball, Darts, Karaoke und Retro Game Arcades wird es auch ein Fitnesscenter und die Hostessen wieder geben. Aber ihr könnt auch ein wenig Speerfischen gehen, ein Kleinkind bei Laune halten, euch um Katzen kümmern oder euer eigenes Café managen. Das letzte Kapitel mit dem Drachen von Dojima erscheint am 20. März für PS4.

Quelle: SegaAmerica (via Youtube)