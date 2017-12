In the Valley of Gods – Neues Spiel der Firewatch-Macher

Firewatch erregte im vergangenen Jahr durch seine exzellente Erzählstruktur und atmosphärische Spielwelt viel Aufmerksamkeit und brachte Entwickler Campo Santo auf den Plan. Nun ist das Entwicklerstudio mit einem neuen Titel zurück, auf den diesjährigen Game Awards präsentierten sie einen ersten Trailer zu ihrem neuen Spiel “In the Valley of Gods”.

Ab ins alte Ägypten…mal wieder

Assassins Creed Origins hat uns bereits in diesem Jahr nach Ägypten geschickt, 2019 wird In the Valley of Gods nachziehen. Das Spiel ist in den 20er Jahren angesetzt und erzählt die Geschichte eines Filmemacherduos, die in Ägypten auf der Suche nach den perfekten Filmszenen sind. Der Trailer zeigt eure Protagonistin aus der Ego-Perspektive, eure Partnerin immer im Blick. Ob dies auf eine VR-Unterstützung hindeutet, bleibt abzuwarten. In the Valley of Gods hat noch kein Releasedatum, es ist lediglich bekannt, dass das Spiel nicht vor 2019 erscheinen wird.

