Life is Strange: Before the Storm – Trailer zur dritten Episode ist da

Fans von Life is Strange sind auf lange Wartezeiten zwischen Episoden eingestellt, sehr lange müssen sie aber auf die dritte Episode des Prequels Before the Storm nicht mehr warten. Noch in diesem Jahr wird sie erscheinen und nach einem sehr kurzen Teaser gibt es jetzt einen vollständigen Trailer.

Der Höhepunkt ist erreicht

Episode 3 von Life is Strange: Before the Storm hört auf den Namen “Hell is Empty” und komplettiert die Vorgeschichte von Chloe und ihre Erlebnisse mit Rachel. Der Trailer stellt dabei unmissverständlich klar, dass es sich um eine finale Folge handelt und die Ereignisse sich überschlagen werden, der dramatische Höhepunkt wird also wohl erreicht werden. Life is Strange: Before the Storm Episode 3 “Hell is Empty” erscheint am 20. Dezember.

Quelle: Izuniy via Youtube