Bandai Namco – Neues Spiel angeteasert

Der japanische Publisher Bandai Namco startete eine neue Webseite, auf der ein neues Spiel angedeutet wird. Auf der Seite befindet sich eine Mikrowelle in einem etwas älteren Look. Nachdem man auf das Bild geklickt hat, dampft es aus der Mikrowelle, die Tür öffnet sich und ein Ei rollt aus der Mikrowelle heraus. Danach folgt der Satz “Noch 10 Tage”, sodass wir bei Ablauf des Countdowns – also am 04. Dezember – ein neues Spiel erwarten können.

Weitere Informationen erst am 04. Dezember

Leider hat Bandai Namco bislang keine Informationen zu dem Spiel verraten. Somit wissen wir nicht, ob eine bereits bekannte IP weitergeführt wird oder ob es sich um eine völlig neue Spielreihe handelt. Zudem ist ungewiss, auf welchen Plattformen das Spiel veröffentlicht wird oder ob es sich nur um ein Mobile-Game handelt. Für weitere Informationen müssen wir uns wohl gedulden, bis der Countdown auf der Seite abläuft.

Quelle: Bandai Namco