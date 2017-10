The Last of Us Part II – Neuer Trailer von der Paris Games Week

Auf der letzten PSX enthüllte Naughty Dog The Last of Us Part II mit einem ersten Trailer. Während der Sony Show auf der Paris Games Week gab es jetzt einen weiteren Trailer zu sehen.

The Last of Us Part II zeigt weitere neue Gesichter

Der aktuelle Trailer zeigt diesmal aber nicht Joel und Ellie sondern stellt einige neue Gesichter in den Vordergrund. Um wen es sich dabei handelt und wie diese mit Geschichte zusammenhängen ist dabei ebenso unklar. Deutlich ist aber geworden welche Fortschritte die Engine von Naughty Dog gemacht hat.

Quelle: Playstation (via Youtube)