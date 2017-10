Injustice 2 – Hellboy im Vorstellungstrailer

Im kommenden Monat wird ein Comicheld den DC-Kämpfern die Hölle heiß machen. Mit Hellboy kommt nicht ein DC-Charakter, sondern eine Figur aus den Darkhorse Comics in NetherRealms Kampfspiel. Sein Debut wird Hellboy dabei erst im Fighter Pack #2 machen, später wird er dann für alle Spieler zur Verfügung stehen.

Schickt eure Gegner in die Hölle

Ein erster Gameplaytrailer zeigt schonmal das Arsenal des gehörnten Monstertöters, welcher im Spiel optisch sehr an sein Filmcounterpart, gespielt von Ron Perlman, erinnert. Er schlägt mit seinem Arm der Verdammnis zu, ballert seine Gegner mit seinem geliebten Revolver über den Haufen und schickt sie mit seiner ultimativen Fähigkeit sogar direkt in die Hölle. Hellboy wird in Injustice 2 am 14. November im Fighter Pack 2 erscheinen, am 21. November ist er dann für alle downloadbar.

Quelle: Izuniy via Youtube