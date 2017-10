Animal Crossing: Pocket Camp – Neuer Nintendo-Titel für iOS und Android

Nintendo hat in seiner neuesten Ausgabe der Direct das Mobile-Game Animal Crossing: Pocket Camp angekündigt, welches Ende November für iOS und Android erhältlich sein wird. In diesem Spiel seid ihr nun der Manager eines Zeltplatzes und könnt den Platz mit erhaltenen Möbeln und Materialien aufpeppen. Das Spiel läuft in Echtzeit ab und ändert dementsprechend die Helligkeit der Umgebung. Bei diesem Spiel handelt es sich um einen Free-to-Play Titel mit Mikrotransaktionen. Mit sogenannten Blatt-Bons, die ihr durch Jobs oder durch den Erwerb mit realem Geld erhalten könnt, könnt ihr den Bau von Items auf eurem Camp beschleunigen oder die Schaufelgrube besuchen, um wertvolle Items zu erhalten.

In eurem Wohnwagen lässt sich’s leben

Mit der Zeit wird euer Camp immer mehr Bewohner anziehen, wenn ihr deren Lieblingsmöbelstücke platziert. Die Bewohner bitten euch dann auch um einige Gefallen. Als Belohnung erhaltet ihr dann Items, die ihr in Campmaterial mittels Craften investieren könnt. Neu ist, dass ihr den Freundschaftsgrad zu Bewohnern durch Unterhaltungen und Ausführen von Aufträgen erhöhen könnt. In der Welt könnt ihr zudem wie in den Hauptteilen der Reihe verschiedene Früchte ernten, Insekten fangen und vieles mehr. Im Spiel wird es mehrere Ortschaften geben, die ihr Aufsuchen könnt. Dabei könnt ihr zudem Läden finden, in denen ihr Klamotten und andere Items mit hart verdienten Sternis erwerben könnt. Euer Zuhause ist dabei natürlich ein Wohnwagen, dessen Inneres so geschmückt werden kann, wie ihr es wollt. Des Weiteren können IDs mit Freunden ausgetauscht werden, damit ihr Items tauschen oder andere Campinglätze besuchen könnt.

Quelle: Nintendo Deutschland (via Youtube)