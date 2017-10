The Darwin Project – Closed Alpha angekündigt

Das Spielprinzip Battle Royale ist zur Zeit so beliebt, dass viele Entwickler nur zu gerne auf diesen Erfolgszug aufspringen wollen. Das erhofft sich sicher auch Scavengers Studio, der Entwickler möchte mit „The Darwin Project“ das Battle Royale Genre etwas aufmischen. Bei dem Spiel geht es ähnlich wie in dem Film Tribute von Panem dass eine Gruppe von Kämpfern in einer Arena zur Belustigung des Volkes um ihr überleben kämpfen. Bis am Ende nur noch einer überlebt und als Sieger des Kampfes hervor geht.

Könnt ihr eure Gegner besiegen?

So leicht wie es sich vielleicht anhört ist das Überleben in der Kampfarena allerdings nicht, denn die Widersacher sind mit speziellen Fähigkeiten ausgestattet. So kann einer der Kämpfer eine Art Wärmeblick haben und so seine Gegner auch aus weiterer Entfernung erkennen, ein anderer hingegen kann sich unsichtbar machen. Als Kämpfer muss man also stetig auf der Hut sein und jederzeit kampfbereit sein, wenn man als Sieger hervor gehen will. Wie genau man sich in der Arena schlagen kann und ob ihr es schaffen könnt am Ende als letzter Überlebender zu bestehen, könnt ihr mit etwas Glück vom 10. bis zum 12. November in der Closed Alpha testen. Wer sich freiwillig in die Arena begeben will, kann sich hier für die Closed Alpha anmelden – die Plätze sind natürlich begrenzt und scheinbar sein gefragt. Solltet ihr keinen der Beta Zugänge erhalten könnt ihr euch sicher einen der zahlreichen Streams anschauen, oder direkt beim Twitch Kanal des Spiels vorbei schauen. Dort findet während der Alpha ein Interview mit den Entwicklern statt.

Quelle: scavengers