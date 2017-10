Asterix & Friends – Neue Erweiterung kommt

Passend zum neuen Band der weltweit beliebten Comic-Serie „Asterix & Obelix“ kündigt Bandai Namco mit Race of the Villages einen neuen Game-Mode für das Mobile- und Web-Game „ASTERIX AND FRIENDS“ an. Dadurch können Spieler die Landschaften Italiens und das mitreißende Rennen quer durch das Mittelmeer-Land sowohl im neuen Comic-Band „Asterix in Italien“ als auch im ersten kompetitiven Co-Op-Modus des Spiels erleben.

Mit dem neuen Update kann der Spieler:

Das Rennen allein im Single-Player oder mit der Gilde gewinnen

Highscores erzielen und besondere Preise erhalten

Die Spitze der weltweiten Rangliste erklimmen

Neue Quests und Errungenschaften mit Bezug zum Rennen durch Italien freischalten

Quelle: Bandai Namco Entertainment Europe via Pressemeldung