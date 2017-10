Let’s Sing 2018 – Karaoke-to-Go mit Nintendo Switch!

Ravenscourt und Voxler kündigen heute an, dass die neuste Fassung der erfolgreichen Let’s Sing-Serie am 24. November 2017 erstmals auch für Nintendo Switch im Handel erhältlich sein wird. Somit haben Karaoke-Fans und Spieler der weltweit erfolgreichen Let’s Sing-Reihe mit Let’s Sing 2018 erstmals die Möglichkeit auch auf der neuen Nintendo-Konsole ihren Gesangskünsten freien Lauf zu lassen – und damit nicht nur Daheim vor dem heimischen TV-Gerät sondern, dank der Fähigkeit von Nintendo Switch sich im Handumdrehen in eine mobile Konsole zu verwandeln, jederzeit und überall.

Let’s Sing 2018 erstmals auch auf der Nintendo Switch

Let’s Sing 2018 glänzt gleich mit 35 verschiedenen, aktuellen Top-Hits aus den internationalen und nationalen Charts. Zu den verfügbaren Top-Hits des Hauptspiels zählen u. a. Coldplay mit “Hymn For The Weekend”, Alan Walker mit “Faded”, Gnash ft. Olivia O’Brien mit “I Hate U, I Love U” und Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie mit “Rockabye”. Zusätzlich enthalten sein werden auch deutschsprachige Chart-Hits wie Lena mit „Wild & Free“, Sarah Connor mit „Wie Schön Du Bist“ oder Gestört aber GeiL & Koby Funk ft. Wincent Weiss mit „Unter Meiner Haut“. Wem das nicht reicht, der kann auf über den Online Song Store Nintendo Switch und PlayStation 4 auf zusätzliche Downloadinhalte des Vorgängers und weitere, kommende Song-Pakete zugreifen, um seine Playlist zu erweitern.

Let’s Sing 2018 erscheint am 20. Oktober 2017 für PlayStation 4, Wii (diese Version ist auch kompatibel mit Wii U) und am 24. November 2017 für Nintendo Switch.

Quelle: Ravenscourt via Pressemeldung