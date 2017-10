ELEX erscheint heute für PC, Xbox One und PlayStation 4. Der neuste Streich vom Essener Entwickler-Studio Piranha Bytes vereint Fantasy und Science Fiction in einer einzigartigen, gigantischen offenen Spielwelt. Kämpfe, Quests, Erforschung, Handwerk, Charakterprogression und volles Pfund aufs Maul – seit jeher die Zutaten für ein typisches Piranha Bytes Spiel, findet man auch in ELEX.

Quelle: THQ Nordic via Pressemeldung