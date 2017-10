WoW – Running of the Gnomes Event für einen guten Zweck

In Online-Spielen kann man so einige kuriose Dinge auf die Beine stellen. Darunter fallen aber auch einige unglaublich tolle Aktionen die Gamer untereinander verbindet, dazu zählt wohl eindeutig das „Running of the Gnomes“-Event in World of Warcraft. Dieses fand am 14. Oktober nun zum achten mal auf dem amerikanischen Server Scarled Crusade statt. Diese Event, so lustig es auch ist, hat einen ernsten und wichtigen Hintergrund, es soll alle Gamer auf das Thema Brustkrebs aufmerksam machen.

Im Grunde ist der Ablauf Online genauso wie im wahren Leben, man läuft eine bestimmte Strecke und spendet am Ende des Laufs. Bei World of Warcraft funktionierte der Gnomen Spendenlauf wie folgt, jeder Spieler erstellte sich auf dem Server Scarled Crusade einen kleinen Gnom – am besten mit pinken Haaren und lief die vorgegebene Strecke zusammen mit den tausend anderen Spielern. Am Ende des Lauf wird der Spendenbetrag dann an die Cleveland Clinic überwiesen. Die ganzen Spendenbeträge kommen der Forschung am Tuohy Vaccine zugute. In diesem Jahr hatte man sich vorgenommen einen Betrag von 4.000 USD zu sammeln, im Jahr 2016 kam das Event auf einen Betrag von 5.500 USD, doch die Erwartungen wurden dieses Jahr am Ende mehr als übertroffen!

Über 16.000 USD an Spenden

Tausende Gnome rannten und rannten und schafften es am Ende eine stolze Spendensumme von 16.295 USD zu erreichen. Damit war ein neuer Rekord erreicht. Insgesamt über 7.000 Gnome kamen zu dem Event und stellten auch hier einen neuen Rekord auf. Im Vorjahr lag die Zahl noch bei 2.900 Gnomen. Nicht überraschend, dass der Server mit der riesen Anzahl an Spielern zeitweise überlastet war und es zu Aussetzern kam. Auch Blizzard selbst entschied sich dieses Jahr die Veranstaltung etwas mehr in den Mittelpunkt zu stellen und machte aus dem Running of the Gnomes einen Mikrofeiertag – das dürfte mit ein Grund für die hohe Teilnahme sein.

Quelle: convio, worldofwarcraft, mmo-champion