PlayerUnknown’s Battlegrounds – Neue Desert-Map

Es wird mal wieder Zeit für etwas Abwechslung, denn einige PuBg Spieler werden die bisherigen Maps schon in und auswenig kennen. Daher dürfte die neue Desert-Map bei den meisten Spielern für Abwechslung sorgen. Sind nun doch nicht mehr alle Ecken und Hindernisse bekannt. Bei der neuen Map handelt es sich um eine weitere Wüstenmap und ist mit zahlreichen Häusern bestückt. Oben drauf kommt noch ein Meteoriten-Krater – was also viele neue Klettermöglichkeiten mit sich bringt.

Bereits vor einigen Monaten konnten wir dank Brendan Greene eine Work-in-Progress-Übersicht der neuen Map auf Twitter bestaunen. Viel mehr als Sand war eigentlich nicht zu erkennen, doch nun hatte PC-Gamer die Möglichkeit die neue Map anzutesten und das Fazit? Die Map überrascht mit unglaublich viel Abwechslung! Neben der bereits erwähnten Gebäde, gibt es zahlreiche Hügel, Gräben, ein Flugzeugwrack, Bäume und Kakteen. Die ganzen Neuerungen sollen nicht nur für die Spieler die zu Fuß unterwegs sind spürbar sein, auch Kämpfer mit PS unterm Hintern dürften hier ihren Spaß haben. Die neue Kletter-Funktion dürfte also zahlreiche Ecken haben in denen man sie auf Teufel komm raus testen kann.

Quelle: pcgamer