Destiny 2 – PC Releasezeiten und Anforderungen

Am 24. Oktober wird es endlich soweit sein und Guardians werden auf dem PC in die Welt von Destiny 2 starten. Bungie hat jetzt neben den spezifischen Releasezeiten für die jeweiligen Gebiete auf die aktualisierten Anforderungen veröffentlicht.

Destiny 2 startet bald auf dem PC

Ab 19:00 Uhr deutscher Zeit werdet ihr am 24. Oktober auf dem PC in die Welt von Destiny abtauchen können. Eine passende Infografik zeigt euch dabei die geplanten Starttermine weltweit. Die aktualisierten PC Anforderungen unterscheiden sich dabei nur unwesentlich von den bisherigen. Die Installation von Bungies MMO Shooter wird dabei satte 68GB Speicherplatz verschlingen. Macht also eure Maus und euer Keyboard bereit.

Minimum Empfohlen CPU: Intel Intel Core i3-3250 3.5 GHz oder

Intel Pentium G4560 3.5 GHz Intel Core i5-2400 3.4 GHz oder

i5 7400 3.5 GHz CPU: AMD AMD FX-4350 4.2 GHz AMD Ryzen R5 1600X 3.6 GHz GPU: NVidia Nvidia GeForce GTX 660 2GB oder

GTX 1050 2GB Nvidia GeForce GTX 970 4GB oder

GTX 1060 6GB GPU: AMD AMD Radeon HD 7850 2GB AMD R9 390 8GB RAM 6GB 8GB OS Windows 7 64-bit oder Windows 8.1 64-bit oder Windows 10 64-bit (empfohlen) HDD 68GB verfügbarer Festplattenspeicher

