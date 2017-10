WoW Legion – Das Legendary Token

Vor kurzem erst wurde bekannt, dass es im kommenden Patch 7.3.5 wohl Legendary Tokens geben wird. Viel war bisher nicht bekannt, so sollen die Token Account gebunden sein. Was bedeutet das man diese an Twinks verschicken kann. Werden die ausgeführt, erstellen sie ein zufälliges Legendary für die entsprechende Klasse und Spezialisierung. Soweit sogut, mehr war bisher nicht bekannt, verständlich dass daraufhin unzählige Disskusionen entbrannten, woher man diese Token erhält. Ob man damit unbeliebte Legendaries gegen ein besseres eintauschen kann und so weiter.

Wie bekommt man die Legendary Tokens?

Gestern gab es dann endlich die ersehnte Auflösung, im „Developer Q&A“ mit World of Warcraft Game Director Ion Hazzikostas waren auch die neuen Legendary Token Thema. Auf die Frage, wie man die Token nun erhält antwortete Hazzikostas wie folgt: Die Legendary Tokens erhalten Spieler sobald sie ALLE legendären Gegenstände für eine Klasse im Besitz haben. Das bedeutet man erhält dann anstelle eines Legendaries ein Token und kann dieses an andere Charaktere/Twinks auf dem Account verschicken. Spieler beschwerten sich umgehend, dass es bisher doch kaum jemanden geben wird, der bereits alle Legendaries einer Klasse sein Eigen nennen darf. Hazzikostas stimmte zu, betonte aber, dass die Entwickler davon ausgehen dass sich das in den nächsten Wochen durchaus ändern wird, da die Entwickler keine neuen Legendaries mehr ins Spiel einbringen wollen. Ein kleinen Türspalt lassen die Entwickler sich aber offen, so wurde extra erwähnt das die Tokens irgendwann durchaus noch einen anderen Verwendungszweck erhalten könnten, wie dieser aussieht bleibt aber vorerst geheim.

Natürlich haben wir auch direkt den Twitch Mitschnitt der Fragen& Antworten Runde mit den Entwicklern:

Live Developer Q&A with Ion Hazzikostas von Warcraft auf www.twitch.tv ansehen

Quelle: mmo-champion