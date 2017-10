Dragon Ball Xenoverse 2 – Trailer zeigt Dabura und Buu (Gohan absorbiert)

Bis der von Fans heiß erwartete Prügler Dragon Ball FighterZ erscheint, ist noch ein wenig Zeit und diese kann man sich immer noch mit Dragon Ball Xenoverse 2 vertreiben. Dies trifft vor allem auf Switch-Besitzer zu, da der Titel erst kürzlich für Nintendos Konsole erschienen ist. Und nun gibt es neuen Content in Form von DLC-Kämpfern, die dem Spiel beitreten werden.

Dragon Ball Xenoverse goes Buu-Saga

Beide Charaktere sind aus der letzten Arc des Dragon Ball Z-Anime, der Buu-Saga. Sowohl Dabura als auch Buu höchstselbst werden spielbar sein. Letzterer wird dabei in der Form sein, die er nach der Absorbtion von Son Gohan erhalten hat. Buu kämpft somit sowohl mit seinen dämonischen Kräften als auch mit den Fähigkeiten seiner absorbierten Opfer, namentlich dem Kamehameha und Gotenks‘ Super Ghost Kamikaze Attack. Dabura wiederum verwendet sein Schwert und kann mit seiner Spucke seine Gegner in Stein verwandeln. Dabura und Super Buu werden als bezahlter Content in Dragon Ball Xenoverse 2 hinzugefügt.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment Europe via Youtube