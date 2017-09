WoW – Neues Addon wird auf der BlizzCon enthüllt

Bisher waren es nur Spekulationen und nun werden sie Gewissheit. Auch wenn wir uns aktuell Mitten in Patch 7.3 befinden und Blizzard aktuell den nächsten Patch 7.3.2 auf dem PTR testet, arbeitet der Entwickler bereits fleißig an der siebten Erweiterung von World of Warcraft. Wie sich das Spiel über das Jahr hinweg entwickelt hat und was noch alles geplant ist, besprach Game Director Ion Hazzikostas im Jahresüberblick und zum Ende des Videos kommt dann der Knaller.

Die BlizzCon zeigt die Zukunft von World of Warcraft

Blizzard bereit sich schon seit längerem auf die BlizzCon 2017 vor und freut sich schon jetzt die Arbeit der letzten Monate vorzustellen und damit ist die Katze dann auch aus dem Sack. Zur BlizzCon 2017 wird die neue Erweiterung für World of Warcraft enthüllt. Desweiteren gab Ion Hazzikostas bekannt, dass man mit dem Konzept der wöchentlichen Kampagnen mehr als zufrieden ist. Die bisherige Storyline wurde zufriedenstellend umgesetzt und soll sich auch nahtlos an die kommende Erweiterung anschließen. Wir dürfen uns auch weiterhin auf Alte und Neue Charaktere aus dem Warcraft Universum freuen. Die BlizzCon findet am 3. und 4. November 2017, somit haben wir in wenigen Wochen entgültige Gewissheit was die Zukunft von World of Warcraft betrifft.

Quelle: World of Warcraft YouTube