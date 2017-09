Nioh – Complete Edition angekündigt

Anfang des Jahres erschien mit Nioh ein Dark Souls ähnliches Playstation 4 exklusives Action RPG, dass sich jedoch gekonnt von dem großen Vorbild abheben konnte. Im Laufe des Jahres erschien mit „Drache des Nordens“ und „Unbeugsame Ehre“ zwei sinnvolle Erweiterungen die das Spiel um neue Missionen, Waffen und Fähigkeiten erweiterte. Zudem erscheint mit „Ende des Blutvergießens“ in den kommenden Tagen der letzte DLC zum Spiel. Passend dazu hat Publisher Koei Tecmo die Complete Edition des Spiels angekündigt. Diese wird am 07.11.17 als digitalen Download in Japan erscheinen. Die Disc Fassung, die neben dem Hauptspiel und den drei Erweiterungen auch eine Mini-Soundtrack CD und ein Lösungsbuch für den Anfang des Spiels beinhaltet ,wird ein Monat später am 07.12.17 erscheinen. Bislang steht jedoch noch nicht fest, ob die Complete Edition auch bei uns erscheint.

Nioh – Ende des Blutvergießens DLC Trailer



Quelle: YouTube (Koei Tecmo), Koei Tecmo