Rainbow Six: Siege – PS4 Bug behoben

Vor einigen Tagen berichteten wir, von einem Bug der durch ein Update in dem Shooter Rainbow Six: Siege die Playstation 4 zum abstürzen brachte. Bei der Problemlösung hat Publisher Ubisoft bekannt gegeben mit Sony zusammen an einer Lösung zu arbeiten. Offenbar lag das Problem nicht an dem Patch des Spiels, sondern an der neuesten Firmware, die Sony zuvor für die Playstation 4 veröffentlicht hat. Spieler die an diesem Problem leiden, sollen einfach nochmal ihre Konsole neu starten. Sollte der Fehler jedoch weiterhin bestehen, sollen sie sich an @askPlaystation wenden.

Quelle: reddit.com