NBA 2K18 – Kritik an Mikrotransaktionen

Seit einigen Tagen ist die Basketballsimulation NBA 2K18 aus dem Hause 2K Sports erhältlich, auf der einen Seite punktet das Spiel mit der gelungene Präsentation und dem famosen Gameplay, auf der anderen bekommt das Spiel harsche Kritik an dem Mikrotransaktionsmodell. In NBA 2K18 erhält man für jedes Spiel in den verschiedenen Modi VC (Virtuell Credits), diese kann man dann entweder in seinen eigenen Spieler oder im My Team Modus investieren. So war es auch bereits in den vorherigen Ablegern und wurde auch da kritisiert. Im neuem Ableger gibt es nun den neuen „The Neighborhood“ Modi, in dem man seinen eigenen Spielcharakter nach seinen eigenen Belieben kreieren kann. Mit der Ingame Währung kann man dann zum Beispiel verschiedene Tattoos, Kleidung oder Frisuren kaufen und seinen Charakter damit anpassen. Jedoch sind die Kosten der Preise recht hoch, sodass man etliche Stunden damit verbringen muss, um diese zu erwerben. Auch das man seinen Charakter mit dieser Währung verbessert und so auch nur ein eher durchschnittliches Level erreicht, wird kritisiert. Auch hier muss man, um ein höheres Level zu erreichen etliche Stunden in das Spiel investieren und sich die VC mühsam zusammen sparen. Allerdings kann man diese auch mit Echtgeld im Form von Mikrotransaktionen erwerben.

NBA 2K18 – Run The Neighborhood

Publisher 2K Games hat auf die Kritik der Fans reagiert und die Preise für Frisuren, die bislang 1.500 VC oder neue Tattoos mit 1.000 VC angepasst. Laut „Ronnie 2K“, der das Social Media Marketing betreibt, sollen die Preise für die kosmetischen Sachen im Spiel in Zukunft nur noch 100 VC betragen. Ob noch weitere Änderungen am System kommen, steht jedoch noch nicht fest.

