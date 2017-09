Arena of Valor – Bald auf der Nintendo Switch

Erst vor einem Monat startete der MOBA Hit Arena of Valor für Spartphones und Tablets in Europa durch, bereits in kürzester Zeit wurde die App tausendfach herunter geladen. In Arena of Valor haben die Spieler die Wahl zwischen 1vs1, 3vs3 und 5vs5 Maps und Modi, dabei stehen einem Helden die Schadensklassen, Heiler/Unterstützer und Tanks sind zur Wahl. Aktuell gibt es in dem Free2Play Spiel über 45 verschiedene Helden.

Der MOBA Hit kommt auf die Switch

Am 14. September wurde via Nintendo Direct Präsentation unter anderem der MOBA Hit Arena of Valor für die Switch vorgestellt, so soll schon im Winter diesen Jahres die Beta-Testversion des Spiels kostenlos verfügbar sein. Wie auch in der App sollen die Spielmodi auf der Switch erhalten bleiben und Spieler können sich in Echtzeit-Fights miteinander messen. Bei den 5vs5 Maps stehen sich die Spieler auf klassischen 3 Lanes, Bot, Mid und Top gegenüber. Getrennt sind die Lanes durch einen Jungle in dem einen natürlich auch Kämpfe erwarten. Ein klassisches Spiel dauert bei Arena of Valor im Durchschnitt 15-20 Minuten. Wer mehr Wert auf kurze und knackige Runden legt, meldet sich für ein 3vs3 Spiel an. Hier stehen sich alle Spieler auf einer Lane gegenüber. Hier dauert ein Spiel im Durchschnitt 10 Minuten. Spieler die sich direkt mit einem Gegner auf Augenhöhe messen wollen, wählen hingegen den 1vs1 Modus.

Quelle: nintendo