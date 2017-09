Super Mario Odyssey – Alle neuen Infos aus der Nintendo Direct

Eines der Spiele im Fokus der Nintendo Direct war natürlich Super Mario Odyssey. Und Nintendo präsentierte eine Menge neue Infos über ihr kommendes Flaggschiff. Die Tatsache, dass Mario oberkörperfrei durch die Welt laufen kann, hat bereits im Internet für Furore und die Entstehung einiger neuer Memes gesorgt.

Bereist die ganze Welt mit Mario

In Super Mario Odyssey bereist ihr die Welt, wie es der Name schon andeutet. Zum ersten mal erfahren wir auch ein bisschen was über die Story des Spiels. Während Mario mal wieder Prinzessin Peach retten muss, ist er nicht der Einzige auf dieser Mission. Der kleine Cappy aus dem Hutland möchte seine Schwester Tiara retten und so tut er sich mit Mario zusammen und verleiht ihm und seiner Mütze seine Fähigkeiten. Manche Welten wie New Donk City und das Brutzelland haben wir bereits gesehen, es gibt in Super Mario Odyssey aber noch viel mehr Orte, an die ihr reisen könnt. Da wären unter anderem die Schmausspitze im Schlemmerland, die Schlotterkomben im Polarland und der Blubberstrand im Küstenland. Um in ein neues Land zu reisen brauch euer Schiff, die Odyssey, die Power-Monde, die ihr überall versteckt findet. Wenn ihr mal einen Mond nicht findet, könnt ihr entweder Schnackehlchen fragen oder einen amiibo einscannen, der euch eine Position eines Mondes verrät. Wie gewohnt wird es in Super Mario Odyssey viele Minispiele geben, ihr könnt Marios Outfit anpassen und die Odyssey nach euren Wünschen gestalten. Des Weiteren könnt ihr an jeder Stelle im Spiel pausieren und ein Foto schießen. Dieses könnt ihr auch beliebig mit Filtern zu sehen. Wie ihr seht, wird es in Super Mario Odyssey viel zu tun geben. Wie viel genau könnt ihr am 27. Oktober herausfinden, wenn das Spiel gemeinsam mit den drei speziellen amiibo erscheint.

Quelle: Nintendo Deutschland via Youtube