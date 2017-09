Angeschaut: Aerosoft Simulatoren (gamescom 2017)

Unsere Welt und auch die Aufgaben und Berufe, die wir in dieser ausführen sind, groß. Das ist die Grundlage und der Stoff, aus dem Simulatoren Spiele entstehen. Der Theorie nach könnte man also aus jeder Branche oder jedem Beruf ein Simulatorspiel bauen, doch welche kommen bei den Gamern eigentlich gut an? Was ist alles für die Zukunft geplant, wir haben Aerosoft auf der Gamescom besucht und sind mal in die Welt der Simulatoren abgetaucht.

Autobahn-Polizei Simulator 2

Jeder kennt sie und jeder hat irgendwie eine Meinung dazu, wie sie ihren Job zu machen haben. Doch die wenigsten wissen, was alles zu den Aufgaben eines Autobahnpolizisten gehört. Mit Autobahnpolizei Simulator 2 haben Gamer erneut die Möglichkeit, in diese Welt einzutauchen. Dabei verspricht der zweite Teil einen deutlich erweiterten Karrieremodus, eine größere Map, einen Charaktereditor und zwei zusätzliche neue Fahrzeuge. Zum ersten Mal kann der Spieler seinen Charakter nach seinen Wünschen gestalten, dafür stehen verschiedene Gesichts- und Körperanpassungen zur Verfügung. Hat man dies geschafft, kann das Polizistenleben auch schon losgehen, auf der Gamescom wurde unser Spielcharakter zu einem Auffahrunfall mit einem Lasttransporter gerufen. Am Unfall Ort angekommen, steht es dem Spieler zunächst frei, welche Aufgaben er erfüllen will. Am Bildschirmrand stehen allerdings alle zu erfüllenden Aufgaben, um am Ende der Mission die voll Punktzahl zu erreichen. In unserer Vorführung haben wir zunächst einmal die Unfallstelle abgesichert und uns dann einen Überblick über die Situation gemacht. Darauf folgte die Befragung der Beteiligten. Anhand der Befragungen stellte sich heraus, dass der Transporter seine Ladung wegen maroder Sicherungsgurte verloren hat. Die Fahrerin eines der Fahrzeuge äußerte sich dazu, dass sie aufgrund der Ladung die auf die Straße viel stark gebremst hat und der Fahrer, der ihr aufgefahren sei, schon zuvor zu dicht an ihr hing und wohl aus diesem Grund nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Entscheidung, wie man mit den Beteiligten umgeht, verbleibt hier beim Spieler. Ihm steht es frei, ob man einen Verkehrssünder tadelt oder belehrt. Nach und nach arbeitet man so den Unfall ab und erhält am Ende eine Wertung für die geleitete Arbeit. Die Abenteuer eines Autobahnpolizisten beginnen immer in der Polizeistation und diese kann im Autobahn-Polizei-Simulator 2 nun auch im Verlauf des Spiels ausgebaut werden, um neue zufällig ausgewählte Aufgaben wie zum Beispiel Verfolgungsjagden, Unfallsicherung oder Verkehrskontrollen freizuschalten. Des Weiteren wurde bei der Entwicklung des neuen Teils viel Wert auf die Umgebung gelegt, sodass der Spieler immer wieder abwechslungsreiche Gebiete bestaunen kann.

On the Road

Bei On the Road handelt es sich um eine realistische Truck-Simulation für den PC, welche sich aktuell in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befindet. Bisher können Spieler in der Early Access Version auf knapp 1.500 km Autobahn und auf über 300 km Landstraße ihre Trucks über den Asphalt jagen. Das Besondere an On the Road ist, dass unglaublich viele Städte und auch Autobahnkreuze detailliert nachgebaut wurden. Bisher gibt es schon sieben norddeutsche Städte wie Hamburg, Bremen und Berlin. Welche zwar von der Größe nicht an das Original angepasst wurden, aber mit unglaublich detailgetreuen Nachbauten von Straßen und Stadtteilen glänzen. Im Verlauf des Early Access sollen noch 11 weitere Städte, darunter Köln, Dortmund und München folgen. Aber auch bei den LKW kann sich das Spiel sehen lassen, durch eine Zusammenarbeit mit MAN konnte eine detaillierte Nachbildung gesichert werden. So sind die LKW unter anderem mit MAN TipMatic-Getriebe ausgestattet. Zusätzlich gibt es in On the Road, wie für einen Simulator typisch ein Wirtschaftssystem, welches es dem Spieler ermöglicht sogar seine eigene zu gründen und diese gewinnbringend zu betreiben.

Wann gehen die Simulatoren an den Start?

Diese Frage ist für Gamer im Endeffekt immer am wichtigsten. Wann erscheint das von mir erwählte Spiel? Wir wollen euch auch nicht länger auf die Folter spannen, Autobahnpolizei Simulator 2 erscheint am 9. November 2017 für den PC. On The Road befindet sich wie bereits erwähnt zurzeit in der Early Access Phase, daher steht hier bisher kein Veröffentlichungstermin fest.