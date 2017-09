Angeschaut: Xbox One X Familie (gamescom 2017)

Die nächste Konsole steht schon in den Startlöchern und bei dieser handelt es sich um die aktuell leistungsstärkste Konsole auf dem Markt. Natürlich will Microsoft neben Erwachsenen auch Kinder und somit die ganze Familie ansprechen. Dafür gibt es zahlreiche Spieleansätze und mit welchen Microsoft als erstes für die neue Xbox One X glänzen will, haben wir uns auf der gamescom angeschaut.

Disneyland Adventures

Welches Kind träumt nicht vom Disneyland? Ein mal durch diesen weltberühmten Park schlendern und auf Micky Maus und Donald Duck treffen. Das sind Momente, die Kinderherzen vor Glück springen lassen und eben dieses Gefühl möchte Microsoft den Familien nach Hause zaubern. Zu Beginn des Spiel erstellt man sich einen Charakter, einen Jungen oder ein Mädchen und kann dann ganz in Ruhe durch die Themenparks schlendern. Dabei trifft man auf zahlreiche andere Besucher und natürlich auch auf die Disneycharaktere, mit denen man jederzeit einen Plausch halten kann. Aber Disneyland hat natürlich deutlich mehr zu bieten, so gibt verschiedenste Themenwelten im Park wie z.B. Netherlands, wo man zahlreiche Abenteuer mit Peter Pan erleben kann. Oder man macht sich auf den Weg zu Goofie und fährt mit ihm eine Runde Ski. Dabei handelt es sich immer wieder um zahlreiche Minigames, beim Ski fahren mit Goofie muss man beispielsweise Hindernissen ausweichen und versuchen, möglichst viele Münzen einzusammeln. Gesteuert wird der Spaß mit dem Gamepad oder per Kinect durch den detailgetreu umgesetzten Park. Ihren Vorbilden aus dem wahren Leben nachempfunden besitzt dieses Disneyland stolze 18 Attraktionen. Damit es gleich doppelt so viel Spaß macht, kann man die Abenteuer im Disneyland auch im Koop Modus beschreiten.

PIXAR: Rush

Hier erwartet Jung und Alt ein Haufen Spaß, denn in insgesamt 6 Welten wie ToyStory und Cars werden dem Spieler viele Mini Games geboten, die vergleichbar mit denen aus dem Disneyland Adventure sind. Hier spielen sich die Abenteuer ebenfalls in einem Park ab, dieser ist aber im Gegensatz zum Disneyland Park vollkommen fiktiv, da sich die Themenwelten lediglich auf die Pixar Filme beziehen. Jede dieser Welten stellt den Spieler vor neue Aufgaben, so liefern wir uns in der Welt von ToyStory als Buzz Lightyear ein Rennen über eine Gepäckförderanlage eines Flughafens. Oder wir schlüpfen in die Rolle des 8-jährigen Pfadfinders Russell aus dem Film Oben und verfolgen das fliegende Haus über einen See und sammeln dabei Münzen ein, um dann neue Aufgaben freizuschalten. All diese Spiele und Level sind ebenfalls im Koop Modus mit Freunden spielbar.

Zoo Tycoon

Bereits seit 2013 gibt es Zoo Tcyoon für die Xbox. Für die Erscheinung der Xbox One X erhält jetzt auch dieser Titel eine Überarbeitung. Der Spieler leitet weiterhin einen kompletten Zoo, hat nun aber die Möglichkeit. unendlich viele davon zu errichten. Desweiteren kann man die Gestaltung der Zuwege und der Gehege nun frei wählen. Insgesamt kann man in Zoo Tycon aus knapp 200 Tierarten wählen und seinen Zoo so zu einem wahren Highlight werden lassen. Ein wahres Highlight des Spiels bietet die neue Plattform Zoo News, in der man einsehen kann, welche Tiere besonders gut bei den Besuchern ankommen. Die Besucher können zum Beispiel Selfies oder Bilder mit den Tieren hochladen und sich so auf der Zoo Pinnwand verewigen. Zoo Tycoon bleibt aber weiterhin eine echte Simulation, so gibt es weiterhin zahlreichen Statistiken, Heatmaps und Zufriedenheitsbalken, welche stets im Auge zu behalten sind, damit der Park ein guten Umsatz erwirtschaftet. Zoo Tycoon bietet insgesamt drei Spielmodi an: Sandbox, Herausforderungen und Kampagne. Im ersten Modus wird man vor keine schweren Herausforderungen gestellt und kann quasi entspannt in den Tag hinein leben. In den anderen beiden Modi werden dem Spieler zahlreiche Aufgaben gestellt. Zoo Tycoon kann mit bis zu drei Freunden im Online Koop Modus gespielt werden.