Star Wars Battlefront 2 – Weltraumschlachten im neuen Trailer

Aufregung in der Star Wars Battlefront 2 Community, denn es gibt einen neuen Trailer in dem Weltraumschlachten und neue Details zum Spiel gezeigt werden. Genau genommen erhält man Einblick in den Starfighter Assault Mode. Zunächst handelte es sich bei dem Trailer um einen Leak, doch mittlerweile hat EA auf seinem offiziellen Star Wars YouTube Channel das offizielle Video hochgeladen.

Leak-Trailer sorgt für Spannung

Die Veröffentlichung des Trailers war eigentlich für die Gamescom, welche am Dienstag den 22. August in Köln startet geplant. Doch nach dem Leak des Videos musste EA schnell reagieren und wohl umplanen. Ob uns daher noch ein anderer Trailer auf der Gamescom erwartet bleibt abzuwarten.

Star Wars Battlefront 2 erscheint am 17. November für PS4, Xbox One und den PC, die Open Beta beginnt am 6. Oktober und geht dann vier Tage lang, bis zum 9. Oktober.

