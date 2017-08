Nintendo Switch – Mehrere neue Joy Con als Patent aufgetaucht

Einer der innovativsten Faktoren der Nintendo Switch sind seine abnehmbaren Joy Cons, und so verwundert es nicht, dass Nintendo in diese Richtung sicherlich einige Pläne hat. Unsere Kollegen von Game-DNA haben mehrere Patente gefunden, die mehrere neue Varianten der Joy Con zeigen, die es so vielleicht bald geben wird. Sicher ist allerdings natürlich noch nichts, oft werden Patente auch nur als Präventivmaßnahmen gegen Ideendiebstahl eingesetzt.

NES-Controller, runder Controller und Comfort-Controller

Insgesamt präsentiert das Patent drei neue Varianten des Joy Con. Die erste ist nahezu mit der bisher erhältlichen Version identisch, außer dass die vier separaten Knöpfe zu einem Steuerkreuz vereint wurden und es zwei weitere Knöpfe gibt. Die zweite Variante ist ein wenig rundlicher als gewohnt. Und die dritte ist ein wenig größer, und soll wohl somit für größere Hände einen besseren Comfort bieten. Ob es jemals eine dieser Joy Con-Versionen auf den Markt schafft, bleibt abzuwarten.

Quelle: game-dna / euipo