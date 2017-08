Pokémon UltraSonne & UltraMond – Neue Form von Wolwerock enthüllt

Mit Pokémon UltraSonne & UltraMond erscheinen zum zweiten mal direkte Fortetzungen von den Hauptspielen, nach Schwarz und Weiß 2. Es wird eine Menge Neues zu entdecken geben, unter anderem auch neue Formen und Entwicklungen von bereits bekannten Pokémon. In der japanischen TV-Sendung Pokenchi wurde nun eine neue Form von Wolwerock enthüllt.

Tag, Nacht und nun Zwielicht

Das Steinpokémon Wuffels kann sich, je nachdem in welcher Edition es sich entwickelt, in zwei verschiedene Formen verwandeln. Zu den bereits bekannten Tag- und Nachtformen gesellt sich nun in UltraSonne und UltraMond auch die Zwielichtform. Auf welche Art und Weise Wolwerock diese Form erhält, ist bislang noch nicht bekannt. In der Sendung wurde außerdem gezeigt, dass sich Ash’s Wuffels im Anime in die Zwielichtform entwickeln wird.

Quelle: giancarloparimango11 via Youtube 1 / 2