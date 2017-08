Atelier Liddy & Souer: Alchemists of the Mysterious Painting – Für Nintendo Switch angekündigt

Der japanische Publisher Koei Tecmo und das Entwicklerstudio Gust gaben in der neusten Ausgabe der Famitsu bekannt, dass der neuste Ableger der Atelier-Serie, der den Titel Atelier Liddy & Souer: Alchemists of the Mysterious Painting trägt, neben der PlayStation 4 und PlayStation Vita auch für die Nintendo Switch erscheinen wird. Im Winter 2017 wird das Spiel in Japan erhältlich sein, ein Termin für Europa ist bislang nicht bekannt.

Geht mit dem Zwillingspaar auf Reisen

Die beiden Protagonistinnen des Spiels sind ein Zwillingsgeschwisterpaar. Liddy Marlen ist die ältere Schwester und eher der ruhige Typ, während die jüngere Schwester Soeur Marlen der energetische Typ und genau das Gegenteil ihrer Schwester ist. Die Zwillingsschwestern betreiben ein Atelier in Melveille, der Hauptstadt des Adalett Königreiches. In einem der Gemälde entdecken die beiden ein mysteriöses Geheimnis.

Die erste Auflage des Titels wird einen Download-Code beinhalten, wodurch ihr die Charaktere in die Klamotten von Marie und Elie aus Atelier Marie: The Alchemist of Salburg einkleiden könnt.

