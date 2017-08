Destiny 2 – Mehr Inhalte für die PC-Beta

Der Release von Destiny 2 rückt immer Näher und Bungie hat nun neue Details zur anstehenden PC-Beta des Spiels veröffentlicht. Die Beta für die PC-Spieler unter euch startet am 28. August und geht bis einschließlich 31. August 2017. In diesen 4 Tagen werden folgende Inhalte des Spiels freigeschaltet sein:

Die Storymission „Heimkehr“

„Verdrehte Säule“ Strike

Countdown in der Innenstadt

Kontrolle auf Javelin-4 (Dabei handelt es sich um eine neue Karte)

Bungie gab an, besonders viel Wert auf die Rückmeldungen der Spiele zu legen und so möglichst schnell auftretende Fehler oder Unstimmigkeiten zu beheben. Desweiteren gibt Bungie an ein Auge auf Cheater im Spiel zu haben, mit welchen Strategien sie dabei vorgehen wurde nicht erläutert. Allerdings soll vor allem auf Software geachtet werden, die die dem Client des Spiels Funktionen hinzufügt oder Änderungen vornimmt. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass auch Aufnahme-/Streaming-Programme zu Problemen oder Missverständnissen führen können. Diese Thematik wird daher in der Beta unter die Lupe genommen und soll Aufklärung bringen. Da Bungie zum ersten mal in der PC-Welt durchstartet, erhofft sich das Team eine hohe Teilnehmerzahl in der PC-Beta und möglichst viel Feedback der Spieler, um so ein solides und gelungenes Spiel auf den Markt zu bringen.

Die Ziele von Bungie für die PC-Beta sind folgende:

Funktionen von Destiny 2 auf einer neuen Plattform testen

Möglichst viel Feedback erhalten um Fehler auszubessern

Den Spielern einen möglichst guten ersten Eindruck ins endgültige Spiel zu geben

Quelle: bungie