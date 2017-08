Overwatch – Die Sommerspiele kehren zurück

Pünktlich zu den olypmischen Spielen in Rio startete vergangenes Jahr in Overwatch das erste Event. Mit den Sommerspielen kamen nicht nur viele neue Skins, Emotes und Highlightintros, sondern auch ein neuer Spielmodus namens Lucioball. Dieses Event feiert dieses Jahr seine Rückkehr, sowohl mit altem als auch mit neuem Content.

Neue Skins für Junkrat, Mercy uvm.

Schon bald kann in Overwatch wieder das Sportliche zelebriert werden. Nicht nur kehren die alten Skins aus dem letzten Jahr zurück, auch neue Skins sind verfügbar, u.a. für Junkrat und Mercy. Alle Skins aus dem vergangenen Jahr können nun auch zu einem reduzierten Preis für Ingame-Währung gekauft werden. Der spezielle Spielmodus Lucioball kehrt natürlich ebenfalls zurück, wurde jedoch ein wenig überarbeitet. So gibt es diesmal ein neues Stadion in Sydney, und Lucios Ult wurde ein wenig verändert. Sie zieht den Ball nicht mehr zu ihm hin, sondern macht ihn schneller und seinen Boop stärker. Wer seine Fähigkeiten in Lucioball richtig unter Beweis stellen will, der kann der Copa Lucioball, einem Ranked Modus, antreten. Die Sommerspiele von Overwatch starten am 08. August sowohl auf dem PC als auch auf den Konsolen.

Quelle: PlayOverwatch via Youtube