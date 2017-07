Windjammers – PS4- und PS Vita-Version erscheint im August

Bald gibt es für die Playstation 4 und die Playstation Vita ein Remake des Sportspielklassikers Windjammers von 1994. Dabei bietet dieser Titel nicht nur einen einfachen Port, sondern bringt auch neue Features mit an Bord wie Onlinefunktionen und diverse Charaktere.

Neue Charaktere, neue Fähigkeiten

Der neueste Trailer enthüllt nicht nur das Releasedatum von Windjammers, sondern präsentiert auch die spielbaren Figuren. Jede von ihnen hat unterschiedliche Statistiken wie z.B. Größe, Gewicht etc., zudem besitzt jeder Charakter eine einzigartige Fähigkeit, die euch in den Matches von Vorteil sein wird. Windjammers für PS4 und PS Vita erscheint am 29. August.

Quelle: DotEmu via Youtube