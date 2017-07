The Surge – Demo erscheint demnächst

Bereits vor einigen Jahren hat der deutsche Entwickler Deck 13 mit Lords of the Fallen ein gelungenes Action Rollenspiel hervorgebracht. Mit ihrem letzten Werk The Surge brachten sie die bewährte Dark Souls Formel in ein abenteuerliches Zukunftssetting. In unserem Test konnte das Spiel dabei vollends überzeugen. Wer bis jetzt noch zögerlich bei Kauf war und lieber erst mal eine Runde anspielen möchte, dem wird folgende Nachricht gefallen. Denn wie der deutsche Entwickler Deck 13 via Twitter bekannt gegeben hat, wird nächste Woche eine spielbare Demo für Playstation 4, Xbox One und PC erscheinen.

Can you survive The Surge’s demo? Available next week on PS4, XBox One and PC. pic.twitter.com/2ns2U20BOj — The Surge (@TheSurgeGame) 12. Juli 2017

