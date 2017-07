PlayerUnknown’s Battlegrounds – Launch womöglich verschoben

Der Early Access Hit PlayerUnknown’s Battlegrounds ist gerade eines der beliebtesten Spiele auf Steam. Vor kurzem versprach der Chefentwickler des Hits, dass das Spiel in ungefähr sechs bis sieben Monaten fertig wäre. Doch nun rudert er via Steam ein wenig zurück. Denn ein festes Releasefenster würde nur die Entwicklung des Spiels negativ beeinflussen. Worauf nun als Releasetermin lediglich Ende 2017 angegeben wird.

„We have decided that we are going push the full launch back a bit from the initial six-month timeframe, but want to assure you that we are still planning a full release before the end of Q4 2017.“ – Playerunkwown Steam