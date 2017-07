Fortnite – Hard Days Night Trailer zu Einstimmung

Der Action Builder Fortnite von Epic Games hat einen neuen Trailer erhalten. Der Cinematic Trailer mit dem Titel Hard Days Night, soll auf den Release einstimmen. Baut euch eine Festung um euch gegen die anrückenden Monster zu wehren.

Fortnite entfesselt bald die Zombiehorden

In Epics neuem Titel sammelt ihr Rohstoffe mit einen von mehreren Heroes und baut dann Festungen und Fallen. Alles in Vorbereitung auf die anrückenden Monsterhorden die euch überfallen wollen. Nebenbei könnt ihr aber auch noch Nebenmissionen erfüllen. Erscheinen soll das Spiel für PS4, Xbox One, PC und Mac am 25. Juli. Käufer des Founders Pack können schon am 21. Juli starten.

