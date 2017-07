gamescom 2017 – Privatbesucher-Tickets für Freitag ausverkauft

In diesem Jahr findet die gamescom 2017, die weltweit größte Videospielmesse, von Mittwoch bis Samstag (23.-26. August) statt. Demnach ist es nicht verwunderlich, dass sieben Wochen vor Beginn die Nachfrage nach Tageskarten steigt. Nachdem bereits Mitte Mai keine Samstags-Tagestickets für Privatbesucher im gamescom Online Ticket-Shop mehr verfügbar waren, sind nun auch alle Tickets für den Freitag ausverkauft.

Für Freitag, den 25. August, sind für Privatbesucher keine Tagestickets mehr verfügbar. Wer also live dabei sein will, muss sich ein Tagesticket für Mittwoch oder Donnerstag sichern. Zusätzlich sind aber wie bereits in den vergangenen Jahren in ausgewählten Saturn-Filialen Tickets für die Privatbesuchertage der gamescom erhältlich. Codes für Tagestickets bei Saturn gibt es aber auch hier nur solange der Vorrat reicht.

Die aktuelle Ticketsituation

Mittwoch, 23. August 2017: Tagestickets im Online Ticket-Shop der gamescom verfügbar. Codes für Tagestickets bei Saturn verfügbar – nur solange der Vorrat reicht.

Donnerstag, 24. August 2017: Tagestickets im Online Ticket-Shop der gamescom verfügbar. Codes für Tagestickets bei Saturn verfügbar – nur solange der Vorrat reicht.

Freitag, 25. August 2017: Tagestickets ausverkauft. Codes für Tagestickets bei Saturn verfügbar – nur solange der Vorrat reicht. Nachmittagstickets vor Ort auf dem Messegelände erhältlich.

Samstag, 26. August 2017: Tagestickets ausverkauft. Codes für Tagestickets bei Saturn verfügbar – nur solange der Vorrat reicht. Nachmittagstickets vor Ort auf dem Messegelände erhältlich.

Familientickets: Reserviertes Kontingent bis einschließlich Samstag, 19. August 2017. Das Familienticket ist ausschließlich über den Online Ticket-Shop der gamescom zu erwerben. Das im gamescom Ticket-Shop erworbene Familienticket muss auf der gamescom vor Ort an den Kassen in Einlasstickets umgewandelt werden. Hierbei erfolgt auch die Kontrolle der Familienzusammensetzung.

Quelle: Koelnmesse GmbH