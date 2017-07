Albion Online – Letzte Vorbereitungen zum Launch

Nur noch zwei Wochen bis zum offiziellen Start von Albion Online. Am 17. Juli 2017 beginnt für das Sandbox-MMORPG nach fünf Jahren Entwicklungszeit und erfolgreichen Betaphasen eine neue Zeitrechnung. Die Entwickler von Sandbox Interactive treffen derzeit die finalen Vorbereitungen zum Launch.

Launch von Albion Online steht kurz bevor

Am 9. Juli 2017 um 22:00 Uhr (MESZ) endet die Betaphase und damit das Gründerprogramm. Die Gründerpakete werden ab dann nicht mehr verfügbar sein. Interessierte Gamer haben also nur noch eine Woche Zeit, ein solches Paket zu erstehen und die exklusiven Vorteile und Inhalte zu erlangen. Auch Albion Online-Spieler, die ihr bestehendes Gründerpaket aufwerten wollen, sollten bis zu diesem Datum den Shop des Spiels unter folgendem Link aufsuchen: https://albiononline.com/de/shop/

Zur gleichen Zeit am 9. Juli 2017 werden auch die Server ein letztes Mal für einen Wipe heruntergefahren und bleiben bis zum 17. Juli 2017 offline. Ab dann wird es keine Serverwipes mehr geben und die Geschichte, die Wirtschaft und das Schicksal von Albion liegen in den Händen der Spieler. Die unterschiedlichen Startzeiten für die Besitzer der jeweiligen Gründerpakete werden in den nächsten Tagen bekanntgegeben.

Albion Online Spieler bekommen mehr Gold

Sandbox Interactive bedankt sich bei der treuen Gründer-Community, welche während der Testphasen wesentlich zur Entwicklung des Spiels beigetragen hat und Albion Online zu dem gemacht hat, was es jetzt ist. Diese Vorteile gelten natürlich auch für Spieler, die ihr Gründerpaket entsprechend upgraden. Legendäre Gründer erhalten darüber hinaus die Epische Entdecker Ausrüstung und den silbernen Avatar-Ring. Zum Dank erhalten die Gründer zehn Prozent mehr Gold zum Release des Spiels:

Gründerpaket Bisher Neu! Veteranen Gründerpaket 2,000 Gold 2,200 Gold Episches Gründerpaket 4,500 Gold 4,950 Gold Legendäres Gründerpaket 12,000 Gold 13,200 Gold

Weitere Informationen zum offiziellen Start des Spiels am 17. Juli 2017 folgen in den kommenden Tagen.

Quelle: Sandbox Interactive