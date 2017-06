Diablo III – Der dunkler Held Rückkehr des Totenbeschwörers ist jetzt verfügbar

Der klassische dunkle Fantasyheld kehrt in Diablo III: Reaper of Souls zurück. Die stets beherrschten und berechnenden Priester von Rathma wissen schon lange, was beim Ewigen Konflikt wirklich auf dem Spiel steht. Von ignoranten Außenstehenden als Totenbeschwörer bezeichnet, werden diese Meister von Blut, Knochen und den dunklen Künsten oft missverstanden. Davon angetrieben, die Balance um jeden Preis zu bewahren, sehen jene, die diesen Pfad gewählt haben weder Gut noch Böse in ihren Handlungen. Sie dienen lediglich dem Kreislauf des Lebens.

Rückkehr des Totenbeschwörers in Diablo III

Die gefallenen Krieger Sanktuarios haben lange auf diesen Moment gewartet: Der Totenbeschwörer kehrt endlich zurück und schickt sie in den Kampf gegen die Dämonen der Brennenden Höllen. Rückkehr des Totenbeschwörers ist ein Inhaltspaket für Diablo III: Reaper of Souls und Diablo III: Ultimate Evil Edition.

Das Paket kann ab dem 27. Juni 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One für 14,99 EUR gekauft werden.

Quelle: Blizzard Entertainment