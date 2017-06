SNES Classic Edition – Nintendo kündigt Mini Version an

Alle haben es geahnt und nun ist es soweit. Nintendo bringt mit der SNES Classic Edition eine Mini Version des Super NES heraus. Wieder mit integrierten Spielen und sogar einem Highlight. Da werden sich die eBay Gauner schon mal Vorbestellungen sichern.

Wie erwartet bringt Nintendo am 29.9.2017 eine Mini Version seiner SNES Konsole heraus. Enthalten sind darin 21 Spiele, darunter das unveröffentlichte Star Fox 2. Mit dabei sind diesmal auch zwei Controller. Kosten soll die Box etwa 80€.

Super Mario World, Earthbound, Star Fox 2 + 18 more games? Now you’re playing with super power! #SNESClassic launches 9/29. pic.twitter.com/BPPGjpskPT

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 26. Juni 2017