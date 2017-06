Pillars of Eternity – Rollenspiel erscheint auch für PS4 und Xbox One

Das isometrische Rollenspiel Pillars of Eternity wird auch für die Playstation 4 und die Xbox One erscheinen. Dies kündigte Publisher Paradox Interactive heute an. Damit tritt Pillars of Eternity in die Fußstapfen von Torment: Tides of Numenera und Divinity: Original Sin, ebenfalls große isometrische Rollenspiele, die einen Konsolenrelease erhalten haben.

Über 80 Stunden Gameplay auch auf der Konsole

Während der Nachfolger Pillars of Eternity 2: Deadfire gerade sein kickstarter-Ziel erreicht hat und für den PC entwickelt wird, kommt die Complete Edition des ersten Teils auf die Konsolen und bringt damit nicht nur das Hauptspiel, sondern auch den DLC The White March mit. Das Spiel enthält eine Story mit abzweigenden Pfaden, welche Spieler für über 80 Stunden an den Controller fesseln soll. Ein Preis wurde bislang noch nicht genannt, erscheinen soll die Konsolenversion am 29. August.

