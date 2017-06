WoW Legion – Tauscht Ordensressourcen gegen Blut von Sargeras

Erst vor kurzem wurde bekannt, das man mit dem aktuellen Patch 7.2.5 Blut von Sargeras gegen Ordensressourcen tauschen kann. So kann man seit dem Release vom Patch nun für 20 Blut ganze 4.000 Ressourcen eintauschen. Viele Spieler äußerten sich in den World of Warcraft Foren, dass der Tausch anders herum deutlich lukrativer wäre, schließlich hat sich über die Zeit von Legion bei einigen Spielern ein beachtlicher Batzen an Ressourcen angesammelt.

Lukrativer Tausch für Blut von Sargeras?

Blizzard hat sich diese Vorschläge zu Herzen genommen und bietet nun einen Tausch von Ordensressourcen gegen Blut von Sargeras an. Tauschen könnt ihr eure Ressourcen beim Rüstmeister eurer Ordenshalle und zwar erhaltet ihr für jeweils 5.000 Ordensressourcen, dann 5 Blut von Sargeras. Vergleicht man den Tausch nun anders herum, sieht man das Blizzard mit diesem Deal eindeutig dafür sorgen will das Ordensressourcen aus dem Spiel genommen werden. Spieler die aber regelrecht in Ordensressourcen schwimmen, dürften sich trotzdem freuen.

Quelle: WoW Ingame