Ever Oasis – Frische Trailer zum Gameplay von der E3

Auf der diesjährigen Videospielmesse E3 wurde im Rahmen des Nintendo Treehouse Live-Streams neues Gameplay-Material zum RPG-Abenteuer Ever Oasis gezeigt, welches bereits am 23. Juni 2017 für den Nintendo 3DS erscheinen wird. Mit im Gepäck sind zudem zwei weitere Trailer, in deren Fokus einmal das Spiel selbst und die Häuptlinge stehen.

Lass die Oase in neuem Glanz erblühen

Der Spieler schlüpft in die Rolle eines pflanzenartigen Sprösslings und freundet sich mit dem Wassergeist Esna an, um die Wüste zum Erblühen zu bringen. Mit ihrer Oase erschaffen sie einen Ort der Sicherheit und Ruhe, inmitten einer Welt, die vom lebensfeindlichen Chaos bedroht ist. Der Spieler hilft allen, die die Oase erreichen, ermutigt sie, sich dort niederzulassen und eigene Shops (sogenannte Knospenläden) zu eröffnen. Mit ihnen verdienen sie ihren Lebensunterhalt und verwandeln die Oase allmählich in einen Ort, in dem der Handel floriert.

Quelle: Nintendo Schweiz (via Youtube)